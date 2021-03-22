AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı, ABD'de yüzde 79 etkili oldu

İngiltere merkezli aşının 32 bin 449 kişi üzerindeki etkisine dair sonuçlar paylaşıldı.

Kanda pıhtılaşma endişelerine yol açan ve birçok ülke tarafından kullanımı durdurulan Oxford-AstraZeneca'nın koronavirüs aşısıyla ilgili ABD'de yeni bir gelişme yaşandı.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği koronavirüs aşısının, ABD'de devam eden 3. faz çalışmalarında yüzde 79 etkili olduğu bildirildi.

AstraZeneca, ABD'de 32 bin 449 kişi üzerinde devam eden koronavirüs aşısının 3'üncü faz çalışmalarının ara güvenlik ve etkinlik analizlerine ilişkin verileri paylaştı.

ASTRAZENECA'NIN ÜÇÜNCÜ FAZ SONUÇLARI

Bağımsız Veri Güvenliği İzleme Kurulu'nun (DSMB) aşıyla ilgili hiçbir güvenlik sorunu tespit etmediği bilgisine yer verilen açıklamada, koronavirüs aşısının 65 yaş üstündekilerde yüzde 80, belirtileri önlemede yüzde 79 etkili olduğu, hastanede yatışı ve ağır hastalığı da yüzde 100 engellediği açıklandı.

Açıklamada, DSMB'nin, en az bir doz koronavirüs aşısı olan 21 bin 583 katılımcı arasında yaptığı incelemede damarda kan pıhtılaşmasına ilişkin olaylarda artan bir riske rastlamadığına dikkat çekildi.

"ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN BİR AŞILAMA SEÇENEĞİ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD'deki Rochester Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Ann Falsey, elde edilen son bulguların daha öncekilerle benzer etkinlik sonuçlarını ortaya koyduğunu ifade etti.

Falsey, 3. faz sonuçlarının her yaştan insanın salgına karşı korunmada bu aşıdan yararlanabileceğine dair bir güven sunduğunu, Oxford-AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının çok ihtiyaç duyulan bir aşılama seçeneği olduğunu kaydetti.

"TÜM YAŞ GRUPLARINA İYİ GELİYOR"

BioPharmaceuticals Ar-Ge Başkan Yardımcısı Mene Pangalos, sonuçların, bu aşının koronavirüsün her şiddetine karşı tüm yaş gruplarına iyi geldiğini gösteren kanıtlara katkıda bulunduğunu belirtti.

Bulguları ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne sunacaklarını söyleyen Pangalos, acil kullanımına izin verilmesi durumunda ABD'de milyonlarca aşıyı piyasaya sürmek için hazırlık yaptıklarını ifade etti.