Dolar
7.8564
-1.0964%
Euro
9.2939
-0.6053%
Altın
1930.19
1.907%
Borsa
1165.7
1.322%
G. Altın
487.659
0.8718%
Bitcoin
86994.41
1.3553%
EXEN Coin
12.90
0.07%
18ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 18 C

    Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü

    Ermenistan ordusu, bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenledi. Püskürtülen saldırıda 38 Ermenistan askeri öldü.
    • AA
    • 10.10.2020 - 20:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'e saldırmaya çalıştığı bildirildi.

    Açıklamaya göre Azerbaycan ordusunun önleyici tedbirleri neticesinde Ermenistan güçleri çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı.

    38 ERMENİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

    İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildiği belirtildi.

    Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu kaydedildi.

    Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Ermenistan'ın ateşkesi alenen ihlal ederek Ağdam ilinin köylerine ateş açtığı bildirildi.

    Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes, bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.

    Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir