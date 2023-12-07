Atina'da Erdoğan - Miçotakis zirvesi: Dünya basınında kim ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Miçotakis ile yaptığı görüşme, Yunan medyası ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

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Yunanistan'ın başkenti Atina, kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5'inci Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Basına kapalı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen iki lider, Ankara-Atina hattındaki normalleşme sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Erdoğan-Miçotakis görüşmesi, Yunanistan basınının yanı sıra uluslararası medya kuruluşlarınca da yakından takip edildi.

Reuters: İlişkileri onarmak için anlaştılar

İngiltere merkezli Reuters, "Yunanistan ve Türkiye, ilişkileri onarmak için anlaştı." diye yazdı.

İki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatmak için yol haritası oluşturulacağı belirtildi.

The Guardian: 15 anlaşma imzaladılar

"Yunanistan ve Türkiye çığır açan ziyarette 15 anlaşma imzaladı" diyen The Guardian, iki ülkenin, iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesi amacıyla ortak deklarasyon imzaladığını aktardı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok." şeklindeki mesajına dikkat çekildi.

Bloomberg: Dostluk anlaşması imzaladılar

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ve Yunanistan'ın, yıllar süren gerilimden sonra ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda el sıkıştığını yazdı.

Haberde, "Miçotakis ve Erdoğan Atina'da buluşarak dostluk anlaşması imzaladı. Yunanistan ve Türkiye, turizm ve kültür alanlarındaki bağları genişletme konusunda anlaştı." denildi.

ERT: Dostluk ve birlik mesajları

Yunanistan basınından ERT televizyonu, "Miçotakis ve Erdoğan'dan dostluk ve birlik mesajları" başlıklı haberinde şunları aktardı:

Görüşme, 1,5 saatten fazla sürdü. Yunanistan ile Türkiye arasında işbirliği ve iyi komşuluk amacıyla Ortak Dostluk Bildirgesi imzalandı.

Ta Nea: Ticarette hedef 10 milyar dolar

Ta Nea gazetesi, NATO müttefiklerinin, ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yılda en az bir kez görüşme gerçekleştirebileceklerini söylediğine dikkat çekildi.

Ethnos: İyi komşuluk için anlaştılar

Yine Yunan basınından Ethnos, "Miçotakis ve Erdoğan, iyi komşuluk konusunda anlaşarak Atina Deklarasyonu'nu imzaladılar." ifadesini kullandı.

Hem Miçotakis hem de Erdoğan'ın, iki ülke arasındaki her türlü anlaşmazlığın barışçıl yollarla çözülebileceğini ifade ettiği vurgulandı.