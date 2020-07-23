Atina'dan tehditvari açıklama: Ne gerekiyorsa yapacağız

Hükümet Sözcüsü Petss, Türkiye'ye karşı egemenlik haklarını savunacaklarını söyledi.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki meşru petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri Yunanistan'ı rahatsız etti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bölgede yeni faaliyette bulunacağını bildirmesi üzerine Atina'dan haddi aşan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Hükümet Sözcüsü Stelios Petss, Türkiye'nin hidrokarbon arama faaliyetlerinin, ülkesinin egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini savundu.

"HAKLARIMIZ İÇİN GEREKLİ OLAN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Petsas, "Yunanistan hükümeti, tüm taraflara egemenlik haklarının ihlalini kabul etmeyeceğini ve egemenlik haklarını savunmak için gerekli olan her şeyi yapacağının altını çiziyor." dedi.

EGE'YE DONANMA GÖNDERDİLER

Fransız haber ajansı AFP, Yunanistan'ın NAVTEX ilanı üzerine Ege Bölgesi'ne donanma gönderdiğini duyurmuştu.

Yunanistan donanmasından bir kaynağa dayandırılan habere göre, Yunan ordusunun Ege'nin güneyi ve güneydoğu bölgelerine savaş gemileri konuşlandırdığı, gemilerin "hazırlık seviyesinin yüksek olduğu" aktarılmıştı.