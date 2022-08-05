Brezilya semalarında atmosfere giren göktaşı ardından ışıklar saçarak atmosfere girdi. Göktaşının etkisiyle gece bir süreliğine gündüze döndü.

Dün gece Brezilya semalarında atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirirken, göktaşı Sao Paulo ve Minas Gerais eyaletlerinden görüldü.

Parlak ışık saçtı

Göktaşı çevredeki güvenlik ve gözetleme kameraları tarafından kaydedildi. Brezilya Asteroid İzleme Ağı, göktaşının saçtığı güçlü parlamanın parçalanmasının uzun sürmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Atmosfere giren göktaşı Brezilya’da geceyi gündüze çevirdi - Video







Göktaşının parçaları aranıyor

İHA'nın haberine göre uzmanlar, göktaşının parçalarının düştüğü noktaları belirlemeye çalışıyor. Göktaşının parçalarının Sao Paulo’da Aguai, Mogi Mirim ya da Minas Gerais’te Poços de Caldas şehirlerinden birine düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.



