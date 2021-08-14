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    Avrupa, 50 derecelik sıcaklıklara hazırlanmalı uyarısı

    Değişen hava koşullarına işaret eden hava durumu uzmanları, kıtayla ilgili kritik uyarıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 16:34
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    Avrupa, 50 derecelik sıcaklıklara hazırlanmalı uyarısı

    Dünya genelinde ormanlar, aşırı sıcak havaya bağlı olarak alevlere teslim olurken, diğer taraftan şiddetli yağışlar sel felaketlerine yol açıyor.

    İklim değişikliği endişelerinin artmaya başladığı bir dönemde Birleşik Krallık Meteoroloji Servisi'nden (Met) Avrupa'ya kritik bir uyarı yapıldı.

    AVRUPA'YA 50 DERECE UYARISI

    Met'ten hava durumu uzmanları, Avrupa'nın 50 santigrat ve daha yüksek rekor kıran sıcaklıklar için kendisini hazırlaması gerektiğini söyledi.

    Bilindiği üzere Avrupa tarihinin en yüksek sıcaklığı, 48.8 derece ile İtalya'nın Sicilya bölgesinde kaydedilmişti. Söz konusu uzmanlar, iklim değişikliğinin Avrupa'nın daha fazla yükselen sıcaklıklarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geldiğini belirtti.

    DAHA YÜKSEK SICAKLIKLARIN GÖRÜLMESİ RİSKİ ARTTI

    Profesör Peter Stott, "İklim değişikliği, ısıya bağlı aşırı hava olaylarını daha yoğun hale getiriyor." dedi. Rekor kıran sıcaklıklara işaret eden Stott, daha yüksek sıcaklık değerlerinin kaydedilmesi ihtimalinin arttığının altını çizdi.

    Avrupa, 50 derecelik sıcaklıklara hazırlanmalı uyarısı #1

    "EN AZ 5 KAT DAHA OLASI"

    Independent'ın haberine göre, Stott sözlerini şu şekilde sürdürdü:

    "Haziran 2019'da rekor kıran sıcaklıklarda, Fransa'da ilk kez 45 derece aşıldı. Analizimiz, bu olayın iklim değişikliği nedeniyle en az 5 kat daha olası olduğu sonucuna ulaştı."

    Ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi dönemden (1850-1900) bu yana yaklaşık 1,1 derece arttığı bilgisi paylaşıldı.

    "NE ZAMAN OLACAĞINI SÖYLEYEMEYİZ AMA..."

    Avrupa'yla ilgili 50 derece uyarısında bulunan Stott, şunları söyledi:

    "Her yaz aşırı sıcaklıklar görme şansı artık oldukça yüksek. Tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini söyleyemeyiz, ancak Avrupa'nın gelecekte 50 santigrat derece üzerindeki sıcaklıklar ile kırılacak yeni rekorlar ihtimaline hazırlıklı olması gerekiyor."

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