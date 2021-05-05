Avrupa Birliği, böcek larvasını gıda olarak onayladı

AB ülkeleri, sarı un kurdu larvasının yeni gıda ürünü olmasında anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin onayıyla, sarı un kurdu larvası "yeni gıda ürünü" olarak raflardaki ve restoranlardaki yerini alacak.

Brüksel, kurutulmuş sarı un kurdu larvasının "yenilikçi gıda" olarak görülmesi konusunda uzlaştı.

İLK KEZ GIDA OLARAK İZİN VERİLDİ

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, kararın önümüzdeki haftalarda resmen kabul edilmesinin beklendiği kaydedildi.

AFP'nin haberine göre, AB'de bir böceğe ilk kez gıda olarak izin verildiği, böceklerin daha önce bazı üye ülkelerde tüketilebildiği belirtildi.

"BİRÇOK YERDE YENİLİYOR"

"Böceklerin alternatif bir protein kaynağı olarak kullanılması yeni değil ve böcekler dünyanın birçok yerinde düzenli olarak yeniliyor." denildi.

Sarı un kurdunun bir gıda ürününde kullanılması halinde, ürünün kabuklu deniz canlısı ya da toza karşı alerjisi olabilecek kişileri uyarmak için etiketlenmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

11 BÖCEKLE İLGİLİ DAHA BAŞVURU VAR

Komisyon, "güvenli yenilikçi gıda" olarak etiketleme anlaşması uyarınca daha fazla böceğin Avrupa'da yemek tabaklarına girebileceğini bildirdi.

Un kurdu larvası, hamburger, bisküvi ve protein içeceği yapımı sırasında tercih edilebiliyor.

11 böcekle ilgili daha başvurunun olduğu, bunların Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından değerlendirileceği aktarıldı.

SARI UN KURDU HAKKINDA

Türkiye'de sarı un kurdu gıda içinde kullanılmıyor. Sarı un kurdu içerik zenginliği nedeniyle özellikle kanatlı hayvanların beslenmesinde kullanılıyor.

Sarı un kurdunun yüzde 48 oranında protein barındırdığı ifade ediliyor.

Kanatlıların yem olarak tükettiği sarı un kurdunun kış aylarında hastalığı önlediği ve hayvanların tüylerini güçlendirdiği biliniyor.

Kuluçkadan çıkan civcivlerde canlı yem un kurdu kullanılması durumunda, kuluçkaların yaşama oranları yüzde 99 oranlarına dayanıyor.

SARI UN KURDU YENİR Mİ, ZARARLI MI

EFSA, un kurdunun gıda sanayisinde kullanımı için olumlu görüş bildirdi. Un kurdunun solucan görünümlü ve sarı renkli larvalarının "hem kurutulmuş halde bütün olarak hem de toz halinde" kullanılabileceği kaydedildi.

Söz konusu kurum, larvaların tüketilmesinin "insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadığını" belirtti.