Abone ol: Google News

Avrupa Birliği ile Irak arasında işbirliği toplantısı yapıldı

Irak'la yapılan 4. konsey toplantısında enerjiden göçe farklı işbirliği alanlarının ele alındığını belirten Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaklaşan seçimlerde AB'nin gözlem görevi üstleneceğini bildirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 05:51
Avrupa Birliği ile Irak arasında işbirliği toplantısı yapıldı
  • Avrupa Birliği ile Irak arasında düzenlenen toplantıda enerji, güvenlik ve göç konularında işbirliği ele alındı.
  • AB, Irak'ta 11 Kasım'da yapılacak seçimlerde gözlem görevi üstlenecek.
  • Kaja Kallas, Irak'ın Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasında önemli bir ortak olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lüksemburg'da gerçekleştirilen 4. AB-Irak İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya paylaşımında, "Irak, Orta Doğu'da istikrarın sağlanmasında değerli bir ortaktır" ifadesini kullanan Kallas, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile enerji, güvenlik ve göç konularındaki yakın işbirliğini ele aldıklarını duyurdu.

AB GÖZLEM GÖREVİ ÜSTLENECEK

Irak'ta 11 Kasım'da yapılacak seçimlerin önemine dikkati çeken Kallas, AB'nin gözlem görevi üstleneceğini kaydetti.

Dünya Haberleri