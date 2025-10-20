Avrupa Birliği ile Irak arasında işbirliği toplantısı yapıldı Irak'la yapılan 4. konsey toplantısında enerjiden göçe farklı işbirliği alanlarının ele alındığını belirten Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaklaşan seçimlerde AB'nin gözlem görevi üstleneceğini bildirdi.