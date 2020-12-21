Avrupa Birliği, İngiltere'ye seyahat yasağını görüşecek

Dünyada alarma yol açan koronavirüs mutasyonu nedeniyle Brüksel'de yeni tedbirler masaya yatırılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olabileceğini açıkladı.

Türkiye, tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika uçuşlarını askıya aldı.

İtalya, Fransa, Hollanda ve Belçika, İngiltere'den uçuşları durduran diğer ülkeler oldu. Kanada da aynı adımı attı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ACİL TOPLANTI

BBC News'in haberine göre, Avrupa Birliği yetkilileri, gelişmeler üzerine koronavirüs mutasyonuna karşı tedbirleri görüşmek üzere bir görüşme gerçekleştirecek.

Halihazırda uçuşlarını iptal eden bazı Avrupa ülkelerinin hamlesi, alarmın boyutunu gösteriyor.

DANİMARKA, İTALYA VE HOLLANDA'DA DA ORTAYA ÇIKTI

Mutasyona uğrayan virüsün daha ölümcül olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yeni mutasyonun kontrolden çıktığını söylerken, Danimarka, İtalya ve Hollanda söz konusu türü tespit ettiklerini açıkladı.

KORONA AŞISINA ACİL KULLANIM ONAYI

Bu arada Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA), İngiltere ve ABD'de acil durum onayı altında uygulanmakta olan Pfizer-BioNTech ortaklığında üretilen koronavirüs aşısını bugün onaylaması bekleniyor.