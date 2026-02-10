Avrupa Birliği mobil altyapısına siber saldırı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada 30 Ocak'ta merkezi mobil altyapıya yönelik siber saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırı sonucunda bazı personelin isimlerine ve cep telefon numaralarına erişilmiş olabileceği belirtilen açıklamada, "Komisyonun hızlı müdahalesi sayesinde olay kontrol altına alındı ve sistem 9 saat içinde temizlendi" ifadesi kullanıldı.

Mobil cihazların tehlikeye girdiğine dair belirti tespit edilmediği aktarıldı.

"DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENECEK"

Komisyonun iç sistemlerin ve verilerin güvenliğini ciddiye aldığı kaydedilen açıklamada olayın detaylı şekilde inceleneceği vurgulandı.

Açıklamada, "Avrupa, temel hizmetlere ve demokratik kurumlara yönelik günlük siber ve hibrit saldırılarla karşı karşıya kalırken komisyon, AB'nin siber güvenlik direncini ve yeteneklerini daha da güçlendirmeye kararlıdır" ifadesi kullanıldı.