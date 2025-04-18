Avrupa Birliği, Suudi Arabistan için vize koşulunu kaldırıyor

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Avrupa Birliği, Schengen bölgesine kısa süreli ziyaretler için Suudi Arabistan vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamaya hazırlanıyor.

AB'nin Riyad Büyükelçisi Christophe Farnaud’un açıklamasına göre, bu adımın ardından Suudi vatandaşlar, Avrupa'da 27 ülkeye vizesiz seyahat edebilecek.

VİZE KOŞULU TAMAMEN KALDIRILABİLİR

Farnaud, Nisan 2024’te Avrupa Komisyonu’nun Suudi Arabistan ile birlikte Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Umman vatandaşlarına yönelik yeni vize düzenlemelerini onayladığını hatırlattı.

Bu düzenleme, söz konusu ülkelerin vatandaşlarına beş yıl süreyle geçerli çok girişli Schengen vizesi alma imkanı tanıyor. Ancak şimdi bu vize koşulunun tamamen kaldırılması gündemde.

AYNI VİZEYLE 5 TIL BOYUNCA SEYAHAT İMKANI

Farnaud, Nisan 2024’te Avrupa Komisyonu’nun Suudi Arabistan ile birlikte Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Umman vatandaşlarına yönelik yeni vize düzenlemelerini onayladığını hatırlattı.

Bu düzenleme, söz konusu ülkelerin vatandaşlarına beş yıl süreyle geçerli çok girişli Schengen vizesi alma imkânı tanıyor. Ancak şimdi bu vize koşulunun tamamen kaldırılması gündemde.

SHENGEN BÖLGELERİNE BAŞVURU SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

Öte yandan Türkiye, vize başvurularında yüksek sayılara ulaşmasına rağmen aynı ayrıcalıklardan yararlanamıyor. 2023 yılında Türkiye’den Schengen ülkelerine yapılan başvuru sayısı 1 milyon 55 bin 885’e ulaştı.

Bu başvuruların 612 bin 841’i çok girişli vizeyle sonuçlandı. Ancak ret oranı dikkat çekici şekilde yüzde 21,7’ye yükseldi. Bu oran, bir önceki yıla göre yaklaşık 6 puanlık bir artışa işaret ediyor.