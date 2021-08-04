Avrupa Birliği'nden 4 ülkeye yangın söndürme desteği

Tüm Avrupa'ya yayılmaya başlayan yangınların ardından Brüksel düğmeye bastı.

Akdeniz ve Balkanlar'da birçok nokta, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle alevlere teslim oldu.

İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'da başlayan yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, Avrupa Birliği (AB) adım attı.

AKDENİZ VE BALKANLAR'DA ALARM

Brüksel, söz konusu ülkelere yangınlarla mücadele için destek sağladığını duyurdu.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Akdeniz ve Batı Balkanlar'da birçok bölge orman yangınlarından etkilenmeye devam ederken, AB Komisyonu, yangınların yayılmasını sınırlamak, yaşamları ve geçim kaynaklarını korumak amacıyla ülkelere yardım etmek için hızla desteği harekete geçiriyor." denildi.

4 ÜLKEYE DESTEK

Açıklamada, Fransa'dan İtalya'ya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Yunanistan'a ikişer uçak ve itfaiye ekibi, Çekya ve Hollanda'dan Arnavutluk'a iki helikopter, Slovenya'dan Kuzey Makedonya'ya 45 kişilik ekip gönderildiği ifade edildi.

"YANGINLAR TÜM AVRUPA'YA YAYILIRKEN..."

Açıklamada ayrıca, Komisyonun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in "Yangınlar tüm Avrupa'ya yayılırken yardım göndermek için gece gündüz çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

AB Komisyonu'ndan 1 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizması'nı harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonu'nun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için düğmeye bastığı belirtilmişti.

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