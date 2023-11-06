Haberler



Dünya



Avrupa Birliği'nden Gazze’ye 25 milyon euro yardım

Avrupa Birliği'nden Gazze’ye 25 milyon euro yardım Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB tarafından 25 milyon euro daha yardım yapılacağını böylece Gazze’ye yapılan yardımın toplamda 100 milyon euroya ulaşacağını söyledi.