Avrupa Birliği'nden koronavirüse karşı yeni aşı anlaşması

AB, 200 milyon kişinin aşılanabilmesi için yeni anlaşmaya onay verdi. Ek satın alma seçeneği de anlaşma kapsamında bulunuyor.

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken, Brüksel yeni bir anlaşmaya imza attı.

Avrupa Birliği (AB), ilaç üreticisi Janssen Pharmaceutica NV ile yapılan ve 200 milyon kişinin koronavirüse karşı aşılanmasını sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

200 MİLYON KİŞİ İÇİN SATIN ALINABİLECEK

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Faz 3 aşamasında klinik çalışmaları devam eden aşının güvenli ve etkili olduğu kanıtlandığında, AB üyesi ülkelerde 200 milyon kişinin aşılanması için satın alma yapılabilecek.

EK SATIN ALMA SEÇENEĞİ

AB ülkeleri, ayrıca 200 milyon kişinin daha aşılanması için ek satın alma yoluna gidebilecek veya aşıları başka Avrupa ülkelerine hibe edebilecek.

AB, daha önce ilaç firmaları AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.

REMDESİVİR ANLAŞMASI

AB, merkezi ABD'de bulunan Gilead şirketiyle koronavirüs tedavisinde kullanılan "Remdesivir" ilacını almak için de sözleşme imzaladı.

AB ülkelerinin tamamı ile Norveç, İzlanda, İngiltere, üyelik sürecindeki Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova ve Bosna Hersek'in imza attığı sözleşmenin 500 bin tedavi kürünü içerdiği, bunun iki katına çıkarma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Avrupa ülkelerinde son günlerde koronavirüs vakalarının artmasının ardından hastanelerde Remdesivir kıtlığı başladığı belirtiliyordu.