Avrupa Birliği'nden Kuzey Makedonya ve Arnavutluk kararı

Avrupa Birliği, aday ülke statüsünde bulunan Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la müzakereleri başlatma kararı aldığını açıkladı.

Yaklaşık 20 yıl önce Avrupa Birliği üyeliği için aday ülke statüsü kazanan Kuzey Makedonya ve 8 senedir bekleyen Arnavutluk'la ilgili karar verildi.

Avrupa Birliği'ni oluşturan 27 ülke, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakereleri başlatma kararı aldı.

Kararı, dönem birliği başkanlığını Fransa'dan devralan Çekya’nın Başbakanı Petr Fiala duyurdu.

"Batı Balkanları AB'ye yaklaştırmada önemli bir adım attık"

Kararı paylaşan Fiala, “Batı Balkanları AB’ye yaklaştırma doğrultusunda önemli bir adım daha atmış olduklarını” açıklamasında bulundu.

Bundan sonraki dönemde atılacak adımları görüşmek için bugün Brüksel’de Arnavutluk ve Kuzey Makedonya liderleriyle bir araya geleceğini belirten Fiala, bu süreçte oynadığı rolden ötürü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a da teşekkür etti.

İki ülkenin lideri Brüksel'e gidiyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Dimitar Kovacevski’nin üyelik müzakerelerinin resmen başlatılması için bugün Brüksel’de olması bekleniyor.

Müzakerelerin başlatılması kararı, Kuzey Makedonya ile AB üyesi Bulgaristan’ın geçen Pazar günü aralarındaki anlaşmazlıkları aşmak üzere imzaladıkları mutabakatın ardından geldi.

Bulgaristan, Kuzey Makedonya ile arasındaki dilsel ve tarihsel sorunlardan ötürü bu ülkenin AB üyelik sürecinin ilerlemesini engelliyordu.

Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasındaki sorunlar çözüldü

Sofya’da Fransa’nın girişimiyle imzalanan anlaşmayla hem Bulgaristan hem de Kuzey Makedonya’ya bu sorunların çözümü için belli güvenceler verildi.

AA'nın aktardığına göre söz konusu anlaşmazlık, üyelik süreci Kuzey Makedonya ile birlikte yürütülen Arnavutluk’un AB’ye katılım serüvenini de etkiliyordu.