Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 1 milyar euroluk kredi desteği

AA

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’ya yönelik mali ve askeri desteğini sürdürüyor.

Rusya ile süregelen savaşın uzaması ve Kiev yönetiminin mali ihtiyaçlarının artması üzerine AB, yeni bir yardım daha yaptı.

1 MİLYAR EURO DAHA GÖNDERİLDİ

AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB'nin, Ukrayna'yı siyasi, mali, ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam ettiğini belirterek, "Bugün Ukrayna’ya 45 milyar avroluk G7 girişimi kapsamında dördüncü ödeme olarak 1 milyar euro daha gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

YENİ YARDIMLARIN SÖZÜNÜ VERDİ

Son kredi dışında 2025 yılında Ukrayna'ya 6 milyar avro gönderildiğini anımsatan Dombrovskis, yılın ilerleyen döneminde ülkeye 12,1 milyar euro daha gönderileceğini bildirdi.

KREDİ, RUSYA'NIN DONDURULAN VARLIKLARINDAN GÖNDERİLECEK

Dombrovskis, söz konusu kredilerin AB'de dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödeneceğini kaydetti.

G7 ülkeleri liderleri, geçen yılın haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar avro) kredi sağlanmasında anlaşmıştı.