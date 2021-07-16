Euro
10.0886
-0.47%
Dolar
8.5136
-0.59%
Altın
498.13
-1.18%
Borsa
1.362
-0.39%
Bitcoin
267.988
-2.55%
EXEN Coin
23.09
-8.30%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi: Koronavirüs vakaları artacak

    1 Ağustos'ta biten haftada 100 bin kişi başına 420 vaka görüleceği tahmin ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 13:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi: Koronavirüs vakaları artacak

    Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden (ECDC), koronavirüs salgınının gidişatına ilişkin açıklama geldi.

    Açıklamada, 1 Ağustos'a kadar geçen haftanın seviyesine kıyasla yaklaşık 5 kat daha fazla yeni vaka görüleceği konusunda uyarı yapıldı.

    Gelecek günlerde koronavirüste keskin bir artışın öngörüldüğü kaydedildi.

    VAKALAR ARTACAK ÖNGÖRÜSÜ

    ECDC; Avrupa Birliği, Norveç ve İzlanda'yı içeren kapsama alanında, 1 Ağustos'ta sona eren hafta için 100 bin kişi başına 420 vaka görüleceğini tahmin ediyor.

    AFP'nin haberinde, bu sayının geçen hafta 90'ın altında olduğu aktarıldı.

    Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi: Koronavirüs vakaları artacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir