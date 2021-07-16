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- Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi: Koronavirüs vakaları artacak
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi: Koronavirüs vakaları artacak
1 Ağustos'ta biten haftada 100 bin kişi başına 420 vaka görüleceği tahmin ediliyor.
- Haber Merkezi
- 16.07.2021 - 13:14
- Güncelleme : 16.07.2021 - 13:16
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden (ECDC), koronavirüs salgınının gidişatına ilişkin açıklama geldi.
Açıklamada, 1 Ağustos'a kadar geçen haftanın seviyesine kıyasla yaklaşık 5 kat daha fazla yeni vaka görüleceği konusunda uyarı yapıldı.
Gelecek günlerde koronavirüste keskin bir artışın öngörüldüğü kaydedildi.
VAKALAR ARTACAK ÖNGÖRÜSÜ
ECDC; Avrupa Birliği, Norveç ve İzlanda'yı içeren kapsama alanında, 1 Ağustos'ta sona eren hafta için 100 bin kişi başına 420 vaka görüleceğini tahmin ediyor.
AFP'nin haberinde, bu sayının geçen hafta 90'ın altında olduğu aktarıldı.