Avrupa Komisyonu Başkanı'na İsrail tepkisi: Çeneni kapat Avrupa Parlamentosu'nun İrlandalı milletvekili Clare Daly, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, "Avrupa Birliği, İsrail'in yanındadır" ifadesini eleştirerek, "Kim olduğunu sanıyorsun? Siz bu makama seçilmediniz ve Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyi tarafından belirlenen dış politikasını belirleme yetkiniz yok" dedi.

İHA

İsrail ve Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor.

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Avrupa Komisyonu Başkanı'na tepki

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İrlandalı milletvekili Clare Daly, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'e destek açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Clare Daly, "Kim olduğunu sanıyorsun? Siz bu makama seçilmediniz ve Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyi tarafından belirlenen dış politikasını belirleme yetkiniz yok. Avrupa, İsrail'in yanında değildir. Biz barıştan yanayız. Bizim adımıza konuşmuyorsunuz. Söyleyecek yapıcı bir şeyin yoksa ve açıkça söylemiyorsan çeneni kapat" ifadelerini kullandı.

Ursula von der Leyen, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hamas teröristleri masum kadınları ve çocukları yakalayıp öldürerek İsrail'in kalbine saldırdı. İsrail'in bugün ve gelecek günlerde kendini savunma hakkı vardır. Avrupa Birliği, İsrail'in yanındadır" demişti.

Ursula von der Leyen'in dışında Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bu şiddet hemen durmalı. Terör ve şiddet hiçbir şeyi çözemez. AB, bu sor zamanlarda İsrail ile dayanışma içinde" ifadelerini kullanmış, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise saldırıyı kınayarak, "Düşüncelerim masum insanlarla. AB bu korkunç zamanlarda İsrail halkının yanında" paylaşımında bulunmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)