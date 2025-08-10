Avrupa Merkez Bankası harekete geçti: Banknotlar değişiyor!

Avrupa Merkez Bankası (AMB), Euro banknotların tasarımlarını tamamen değiştirmek için adım attığını açıkladı.

Eski banknotların yerine, “Avrupa Kültürü” ve “Nehirler ve Kuşlar” temalarıyla çıkarılacağı açıklanan banknotlar merakla bekleniyor.

Söz konusu değişiklikle birlikte yeni banknotların daha renkli, modern ve güvenli olacağı vurgulanıyor.

Birkaç yıl içeresinde dolaşıma gireceği belirtilen yeni banknotların özellikle sahteciliğe karşı daha güvenli olacağı belirtildi.

TASARIMLAR DİKKAT ÇEKYOR

Yeni tasarımlarda banknotlar, “Avrupa Kültürü” temasında yalnızca mimari yapılar değil; opera, bilim, edebiyat ve zanaat gibi alanlarda iz bırakmış tarihi isimler de yer alacak.

“Nehirler ve Kuşlar” temasında ise Avrupa’nın doğal zenginliği, çeşitliliği ve dayanıklılığı simgelenecek. Banknotların arka yüzlerinde Avrupa kurumları bulunarak bu değerlerin korunmasına vurgu yapılacak.

Söz konusu asarım sürecinde ise bu kez yalnızca bürokratlar değil, farklı ülkelerden uzmanlar ve halk da söz sahibi oldu.

Euro bölgesinden iki danışma grubu tarafından sunulan önerilere, ayrıca yaklaşık 365 bin kişi görüş bildirdi.

Aynı zamanda AMB, 15 Temmuz – 18 Ağustos tarihleri arasında tüm Avrupa’dan grafik tasarımcıların katılabileceği açık bir yarışma da başlattı. 2026 yılında seçilen tasarımlar kamuoyuna tanıtılacağı bildirildi.

ESKİ BANKONTLAR GEÇERLİLİĞİNİ HEMEN YİTİRMEYECEK!

Avrupa Merkez Bankası, yeni euro banknotlarının dolaşıma girmesinin ardından mevcut olarak kullanılan banknotların hemen geçerliliğini yitirmeyeceğini belirtti.

Mevcut seriler, stoklar tükenene kadar yeni banknotlarla birlikte uzun bir süre daha dolaşımda olacak. Bu süreçte vatandaşların elindeki eski banknotlar, her zaman geçerli sayılacak ve istendiğinde bankalar aracılığıyla kullanılabilecek.

İlerleyen dönemde eski serilerin tedavülden kaldırılmasına karar verilirse, bu tarih çok önceden kamuoyuna duyurulacak. Böylece yeni tasarıma geçiş süreci, hem piyasa hem de vatandaşlar için kademeli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilecek.