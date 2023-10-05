Avrupa Parlamentosu, Azerbaycan'a yaptırım çağrısında bulunan kararı kabul etti Azerbaycan toprağı Karabağ'da ateşkesin ihlal edildiğini savunan AP, Bakü'deki yetkililere yaptırım uygulanmasını istedi.

ensonhaber.com

Batı'nın, Azerbaycan karşıtı politikasına, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) son adımı eklendi.

Kendi toprağı Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycan, AP'nin temelsiz çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

Azerbaycan'a yaptırım istediler

AP, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik askeri operasyonunu kınadı. Karabağ'da ateşkesin ihlal edildiği savunularak, bundan "sorumlu" Azerbaycanlı yetkililere yaptırım uygulanması istendi.

Karar, 491 lehte, 9 aleyhte ve 36 çekimser oyla kabul edildi.

İlişkilerin gözden geçirilmesini talep ettiler

Azerbaycan'ın "Dağlık Karabağ'ı şiddet kullanarak ele geçirdiği" şeklinde skandal ifadeler kullanılan kararda, sorumlulara karşı yaptırım uygulanmasının yanı sıra, AB'nin Bakü ile ilişkilerini gözden geçirmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Ermenistan için yardım çağrısı

Ayrıca AB ve bloğa üye devletlerden, Dağlık Karabağ'dan gelen mülteci akınıyla başa çıkmak için Ermenistan'a gerekli tüm yardımı derhal sunmaları istendi.

Azerbaycan ordusunu savaş suçlusu gibi gösterme çabalarının da olduğu görülürken, asılsız iddialar, "Bakü, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Her türlü potansiyel askeri maceracılığıa karşı uyarıyoruz." şeklinde sürdürüldü.

"Bakü ile müzakereleri askıya alalım"

AB'yi, Bakü ile ilgili yenilenen ortaklık konusundaki her türlü müzakereyi askıya almaya çağıran Avrupa Parlamentosu, vize kolaylaştırma anlaşmasının uygulanmasının durdurulmasını da istedi.

Söz konusu kararda, Azerbaycan'dan petrol ve doğalgaz ithalatına olan bağımlılığın azaltılması talep edildi.