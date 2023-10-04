Fransa Senatosu Başkanı Gerard Larcher, 'Karabağ Ermenilerindir' dedi Larcher, Ermenistan'ı ve Dağlık Karabağ Ermenilerini desteklemeleri gerektiğini söyledi. Karabağ'dan ayrılanları işaret eden Larcher, "Kendilerine ait olan toprağı terk etmek zorunda kaldılar" iddiasında bulundu.

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Karabağ'da "etnik temizlik" yapıldığına dair asılsız söylentiler, Batı'da dillendirilmeye devam ediyor.

Fransa Senatosu Başkanı Gerard Larcher, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Ermenilerine böyle bir tutum içinde bulunduğunu iddia etti.

Larcher, bu açıklamayı yaparken, Karabağ'daki Ermeni sakinlerin, kendi istekleriyle bölgeyi terk ettiği gerçeğinin üzerini örtmeye çalıştı.

Karabağ'da incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler heyetinin, Ermeni sivillere şiddet uygulanmadığına ve sivil altyapılarına hedef alınmadığına ilişkin tespitleri de Larcher tarafından görmezden gelindi.

"Hepimiz Ermenistan'ı desteklemeliyiz"

Karabağ'ın Ermeni toprağı olduğu şeklinde ifadelere imza atan Larcher, "Ermenistan'a gelince, dayanışmamı ifade ediyorum." dedi.

Le Figaro'ya verdiği demeçte Fransız Senatosu Başkanı, şu savunmada bulundu:

Zaman zaman cesaret göstermeliyiz. Hepimiz Ermenistan'ı ve Dağlık Karabağ Ermenilerini desteklemeliyiz.

Karabağ'ın Ermenilere ait olduğunu iddia etti

Gerard Larcher, Bakü'yü hedef aldığı röportajında, Karabağ'ın Ermenilere ait olduğuna ilişkin temelsiz sözler sarf etti: