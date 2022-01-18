Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı Roberta Metsola

690 oydan 458’ini alan Roberta Metsola, 2024 yılına kadar Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak seçildi.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni başkanı belli oldu.

İtalya'da 11 Ocak'ta hayatını kaybeden David Sassoli’den boşalan parlamento başkanlığı seçiminde Roberta Metsola, 690 oydan 458 salt çoğunluğa sahip olarak 3 aday arasından birinci odu.

Oylama uzaktan ve gizli olarak yapıldı. Metsola ilk turda salt çoğunluğu sağladı. Oylama başlamadan önce 4. aday olan Kosma Złotowski, adaylığını geri çekti.

2024’E KADAR AP’TE BAŞKANLIK EDECEK

Yeni Başkan Metsola, mevcut yasama döneminin ikinci yarısında ve 2024 Avrupa Seçimleri’ne kadar parlamentoya liderlik edecek.

Seçim sonuçlarına göre Roberta Metsola 458 oy, Alice Bah Kuhnke 101 oy ve Sira Rego 57 oy aldı.

MUTLAK OY ORANI

309 690 toplam kullanılan oyun 74 boş ve geçersiz sayıldı. Seçimlerde parlamento başkanlığı için bir adayın alması gereken mutlak oy oranı 309 olduğu ifade edildi.

Başkan Metsola, seçildikten hemen sonra Meclis'e hitaben şunları söyledi:

“Başkan olarak yapmak istediğim ilk şey David Sassoli'nin mirası hakkında düşünmek: o bir savaşçıydı; Avrupa ve bizim için, bu Parlamento için savaştı. Demokrasi, haysiyet, adalet, dayanışma, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve temel haklar gibi ortak değerlerimiz için her zaman Avrupa'nın yanında yer alarak David Sassoli'yi Başkan olarak onurlandıracağım."

ROBERTA METSOLA KİMDİR?

Malta'da 1979 yılında doğan Roberta Metsola, 2013'ten bu yana Avrupa Parlamentosu Üyesi ve bugüne kadar seçilen en genç AP Başkanı unvanını aldı.

Kasım 2020'de Birinci Başkan Yardımcısı oldu ve Başkan Sassoli'nin 11 Ocak'ta vefatından sonra Parlamento Başkan Vekili oldu.

Simone Veil (1979-1982) ve Nicole Fontaine'den (1999- 2002) sonra Avrupa Parlamentosu'nun üçüncü kadın başkanı olarak görev yapacak.