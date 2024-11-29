Avrupa savaşa hazırlanıyor: Hayatta kalma rehberleri dağıtılıyor

Haber Merkezi

Dünyanın çeşitli bölgelerinde sert savaşlar devam ediyor.

Bunların başında Ukrayna-Rusya savaşı ve Orta Doğu'daki diğer çatışmalar geliyor.

Bu çatışmalarla paralel şekilde farklı ülkeler arasında kutuplaşma ve gerilim de artıyor.

Uluslararası kamuoyunda 3. Dünya Savaşı ihtimali ciddi olarak gündemdeki yerini koruyor.

Avrupa'da bu ihtimal o denli ciddi algılanıyor ki, hem hükümetler hem de sivil halk tarafından fiili hazırlıklara başlandı.

Rusya'nın hemen yanıbaşındaki Kuzey Avrupa ülkeleri İsveç, Norveç, Finladiya ve Almanya bu ülkelerin başında geliyor...

Almanya, olası bir saldırı durumunda insanların en yakın sığınağı bulmasına yardımcı olacak bir uygulama geliştiriyor.

Rusya'nın yanı başındaki İsveç, Norveç ve Finladiya'da ise hayatta kalma rehberleri hazırlanıyor.

"BELİRSİZ ZAMANLARDA YAŞIYORUZ"

Uygulamalar ve kitapçıklar, en kötü durumun gerçekleşmesi halinde nasıl sığınak inşa edileceği, yiyecek stoklanacağı ve elektriksiz yaşanacağı konusunda tavsiyeler sunuyor.

İsveççe broşürün önsözü, “Belirsiz zamanlarda yaşıyoruz. Şu anda dünyanın bizim bölgemizde silahlı çatışmalar yaşanıyor. Terörizm, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları bizi zayıflatmak ve etkilemek için kullanılıyor" diyor.

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

İngilizce olarak da mevcut olan broşür, "kolektif direncin" şart olduğunu ve İsveç'in saldırıya uğraması halinde herkesin İsveç'in bağımsızlığını ve demokrasisini savunmak için üzerine düşeni yapması gerektiğini, herkesin İsveç'in genel acil durum hazırlığının bir parçası olduğunu belirtiyor.

The Guardian'da yer alan habere göre İsveçliler bu tür kamu bilgilendirme broşürlerine uzun zamandır aşina. Bunların ilki ikinci dünya savaşında yayınlandı.

Sonuncusu ise diğer konuların yanı sıra uyarı sistemleri, hava saldırısı sığınakları, dijital güvenlik ve su olmadığında tuvaletin nasıl kullanılacağı gibi konularda tavsiyelerde bulunuyor.

Ayrıca evde iyi miktarda su bulundurulması, bol miktarda battaniye, sıcak tutacak giysi ve alternatif ısıtma sistemi bulundurulması, pille çalışan bir radyo alınması ve bol miktarda enerji açısından zengin, çabuk hazırlanabilir yiyecek depolanması tavsiye ediliyor.

"EN AZ BİR HAFTA YETECEK BOZULMAYAN GIDA"

Norveç'in sivil savunma müdürlüğü DSB, ülkedeki 2,6 milyon haneye benzer bir kitapçık dağıttı. Kitapçıkta iklim değişikliği, dijital tehditler ve en kötü durumda savaş eylemlerinden etkilenen giderek daha çalkantılı bir dünyada yaşıyoruz ifadeleri yer alıyor.

Norveç broşürü insanlara örneğin “gevrek ekmek, konserve bakliyat ve fasulye, konserve sandviç ezmeleri, enerji barları, kuru meyve, çikolata, bal, bisküvi ve kuruyemiş” gibi en az bir haftalık bozulmayan gıda bulundurmalarını tavsiye ediyor.

Norveç de sakinlerine nükleer bir kaza durumunda iyot tabletleri de dahil olmak üzere temel ilaçları stoklamalarını tavsiye ediyor ve İsveç gibi, insanların birkaç banka kartına sahip olmalarını, ayrıca evde hazır nakit bulundurmalarını öneriyor.

"72 SAAT HAYATTA KALABİLİR MİSİNİZ?"

Finlandiya'da, Olaylara ve Krizlere Hazırlık adlı kapsamlı bir çevrimiçi rehber, sakinlere su kesintilerinden orman yangınlarına, internetin çökmesine veya askeri çatışma gibi uzun vadeli krizlere kadar her konuda bilgi ve tavsiye sunuyor.

Daha pratik olarak, 72tuntia.fi adlı ayrı bir web sitesinde, Rusya ile 1,340 km sınırı paylaşan Finlandiya, vatandaşlarına, "Bir dizi kriz durumunda 72 saat hayatta kalabilir misiniz?" diye soruyor ve onları hem becerilerini hem de malzemelerini bir dizi testten geçirmeye davet ediyor.

Sitede zor koşullarla başa çıkma yeteneğini artırmak için psikolojik dayanıklılığı güçlendirmek, kişisel siber güvenliği geliştirmek ve kapalı alanlarda barınmak konularında ipuçları yer alıyor: "Kapıları ve pencereleri kapatın. Radyoyu açın. Talimatlar için sakince bekleyin."

"ALMANYA SIĞINAKALRI ARTIRACAK"

Almanya, 84 milyonluk ülkede sadece 480 bin kişiyi barındırabilecek 600'den az kamu sığınağı bulunduğuna dair resmi bir tahminin ardından sığınaklarının ve koruyucu barınaklarının sayısını arttırmaya odaklandı.

Birçok soğuk savaş sığınağı artık ihtiyaç duyulmayacağı düşüncesiyle söküldü ancak Berlin şimdi Federal Nüfus Koruma Ofisi altında, coğrafi konum belirleme telefon uygulaması da dahil olmak üzere ulusal bir sığınak planı başlattı.

Uzmanlar önümüzdeki beş yıl içinde Rusya'dan bir saldırı gelebileceğini tahmin ediyor.

Bu nedenle metro istasyonları, devlet daireleri, okullar ve belediye binalarının bodrum katları da dahil olmak üzere böyle bir durumda kullanılabilecek her türlü yapının aranmasına başlandı.

İNŞAATÇILARA SIĞINAK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Alman haneleri kendi kilerlerini, garajlarını ya da depolarını uyarlamaya ya da eski sığınakları kazmaya teşvik edilirken, inşaatçılar da Polonya'nın halihazırda yaptığı gibi yeni evlere güvenli sığınaklar eklemekle yasal olarak yükümlü olacak.

Frankfurter Allgemeiner gazetesi bu ay, Alman işletmelerine yönelik (örneğin fazladan kamyon şoförü yetiştirmelerini tavsiye eden ancak bireyler için sivil hazırlık tavsiyeleri içeren) bin sayfalık bir ordu belgesinin ayrıntılarını ortaya çıkardı.