Avrupa, Türkiye ile Rusya arasındaki diyaloğu yakından izliyor

AB'li yetkililer, Ankara-Moskova hattındaki yakınlaşmadan endişe duyduklarını söyledi. İki ülkenin iş birliğini genişletme vaadine dikkat çekildi.

Soçi'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Vladimir Putin zirvesinin yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşıyla görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfanın açılmasını umduğunu söyledi.

"Batı başkentlerinde alarm artıyor"

Financial Times'ın haberine göre, Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme, Batılı ülkelerde alarma neden oldu.

"Türkiye'nin Rusya ile derinleşen bağları nedeniyle Batı başkentlerinde alarm artıyor" başlıklı haberde, Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına yardım ederse, NATO üyesi Türkiye'ye karşı "cezai misilleme" ihtimalinin olduğu iddia edildi.

"İş birliğini genişletme vaadinden endişeliyiz"

Altı Batılı yetkili, Türk ve Rus liderlerin 4 saatlik görüşmesinin ardından "ticaret ve enerji alanındaki iş birliğini genişletme vaadinden endişe duyduklarını" söyledi.

Bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, 27 üyeli bloğun Türk-Rus ilişkilerini "daha yakından" izlediğini belirtti.

"Ne üzerinde anlaştıkları belirsiz"

Haberde, "Üst düzey bir Batılı yetkili, Erdoğan'ın cuma günü ana hatlarıyla belirttiği niyetleri yerine getirmesi halinde, ülkelerin şirketlerini ve bankalarını Türkiye'den çekilmeye çağırabileceklerini de öne sürdü.

Üç Avrupalı yetkili, AB'nin Türkiye hakkında henüz resmi bir görüşme yapmadığını söyledi. Diğerleri, Erdoğan ve Putin'in ne üzerinde anlaştığının belirsiz olduğu konusunda uyardı." denildi.

"Türkiye Rusya'ya çok yaklaşırsa..."

Diğer taraftan, AB içinde anlaşma olmaksızın, bazı üye devletlerin Ankara'ya karşı hamlede bulunabileceği şeklindeki iddia ortaya atıldı.

Konuyla ilgili bir AB yetkilisi, "Örneğin, ticaret finansmanı konusunda kısıtlamalar talep edebilirler ya da büyük finans şirketlerinden Türk şirketlerine yönelik finansmanı azaltmalarını isteyebilirler. Türkiye Rusya'ya çok yaklaşırsa, herhangi bir olumsuz eylemi göz ardı etmem." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yapıcı rolü hatırlatıldı

Aynı haberde ayrıca, Erdoğan'ın, Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'ya başlattığı saldırılarından bu yana Kiev ile Moskova arasında "dengeli" bir yaklaşım sergilediği hatırlatıldı.

Erdoğan'ın ruble ile ödeme ve Mir sistemi açıklaması

Soçi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık. Ruble noktasında bu alışverişlerimizi yapacağımız için o da tabii Türkiye-Rusya arasında mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türkiye'ye inşallah kazandıracak." demişti.

Mir ödeme sistemine de değinen Erdoğan, "Çok ciddi gelişmeler var. Rusya'dan gelen turistleri çok çok rahatlatan bir süreç. Onlarla alışverişini, otel ödemelerini yapabiliyorlar. Hem onlar için hem de bizim için çok rahatlatıcı bir sistem. Bu ziyaretimizde Rusya Merkez Bankası Başkanı ile bizim Merkez Bankası Başkanımız da görüşmelerini yaptılar." diye konuşmuştu.