Avrupa ülkelerinde Tesla satışları azalıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak-kasım dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gerilemeyi sürdürürken, düşüş ivmesi kasımla birlikte 11'inci aya taşındı.

DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Kasım 2024'te 18 bin 430 olan Tesla satışları, bu yılın aynı ayında yüzde 34,2 azalarak 12 bin 130'a indi. Markanın AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 2,1'den yüzde 1,4'e düştü.

Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-kasım dönemindeki satışları yıllık bazda yüzde 38,8 azalarak 129 bin 24'e gerilerken, AB piyasasındaki toplam payı yüzde 2,2'den yüzde 1,3'e indi.

MUSK'IN POLİTİK TUTUMU ETKİLİ

AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliğine üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları ise kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 22 bin 801'e, ocak-kasım döneminde ise yüzde 28 gerileyerek 203 bin 382'ye indi.

Elon Musk'ın, uzun bir süre ABD Başkanı Donald Trump ile yakın çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.