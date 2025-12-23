WP: Epstein dosyalarına göre FBI, Trump ile Epstein ilişkisine dair ihbar aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Reşit olmayan kızlarla fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hücresinde ölü bulunan ünlü milyarder Jeffrey Epstein'in güçlü isimlerle olan bağlantıları, skandala yol açmıştı.

Halkın taleplerine cevaben ABD hükümeti, Epstein olayıyla ilişkili dosyaları kamuya açık yayınlama kararı almıştı.

Washington Post gazetesi, Epstein davasına ait, daha sonra erişimden kaldırılan bazı dosyaların, ABD Adalet Bakanlığının web sitesinde pazartesi günü birkaç saat boyunca erişilebilir durumda olduğunu ve gazetenin belgelere erişilebilirken tüm dosyaları indirdiğini öne sürdü.

'FBI, TRUMP'IN EPSTEIN'LE İLİŞKİSİ HAKKINDA İHBAR ALDI' İDDİASI

Gazetenin bu belgelere dayandırdığı haberine göre, belgeler, FBI'ın Trump'ın 2000'lerin başında Epstein ve mülklerinde düzenlenen partilerle olan ilişkisi hakkında birkaç ihbar aldığını gösteriyor.

Öte yandan söz konusu dosyalarda, bu konuda herhangi bir takip soruşturması yapılıp yapılmadığı veya bu ihbarların doğrulanıp doğrulanmadığı bilgisi yer almıyor.

DOSYALARIN İÇERİĞİ

Dosyalarda, 2021'de Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesine Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'e karşı hükümetin açtığı davayla ilgili kayıtlar için bir celp gönderildiği bilgisi yer alırken New York'taki bir ABD savcı yardımcısının, Trump'ın Epstein'ın uçağıyla kaç kez uçtuğuna dair notları da bulunuyor. Bu notlarda söz konusu uçuşlardan birinde, sadece Trump, Epstein ve 20 yaşındaki bir kadın bulunduğu belirtiliyor.

Epstein'ın psikolojik değerlendirmeleriyle ilgili cezaevi yetkilileri arasındaki yazışmaların da yer aldığı dosyalarda, Epstein'ın ölümünden yaklaşık 2 hafta önce kendisini özel bir koğuşta tutma konusundaki konuşmalar da bulunuyor.

Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray, belgelerin neden yayınlandıktan sonra kaldırıldığına ve belgeler hakkındaki diğer sorulara ilişkin yanıt vermedi.

16 BELGE KALDIRILDI

ABD'de birçok medya kuruluşu, Trump'ın fotoğrafları da dahil 16 dosyanın, Adalet Bakanlığı internet sitesinden kaldırıldığını bildirmişti.

Adalet Bakanlığı ise yanıt olarak "Ek bilgiler aldıkça yasalara uygun olarak fotoğraflar ve diğer materyaller, incelenmeye ve gerektiğinde sansürlenmeye devam edecektir." açıklamasını yapmıştı.

TRUMP'I İÇEREN HER BELGENİN YAYINLANACAĞI SÖYLENMİŞTİ

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyalarında, Trump'a ait ne kadar materyal varsa hepsinin yayınlanacağını belirtmişti.