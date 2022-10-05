Avrupa ülkelerinin liderleri Prag'da toplanacak

Avrupa kıtasındaki ülkelerin liderleri ilk kez yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısında Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelecek.

Çekya'nın başkenti Prag'da 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği toplantı 6 Ekim'de düzenlenecek.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

AB ülkeleri ve Türkiye dışındaki davetli ülkeler İngiltere, Norveç, Ukrayna, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve İsviçre'den oluşuyor.

Buluşma fikri Macron'dan geldi

AST fikrini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mayısta ortaya attı. Macron'un teklifi, Avrupa'da AB'den daha geniş bir siyasi oluşumun hayata geçirilmesini içeriyor.

Bu yeni bir uluslararası kuruluş olarak değil daha çok bir "siyasi tartışma platformu" olarak düşünülüyor. Bu yeni platformda Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'da başlayan savaşın etkileri, Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrar, enerji, ekonomi, ticaret, ulaştırma, yatırımlar, altyapı gibi birçok konunun konuşulması amaçlanıyor.

6 ayda bir toplanma hedefleniyor

Topluluğun 6 ayda bir liderler seviyesinde bir araya gelmesi öngörülüyor.

AST'nin Prag'daki ilk toplantısına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in video konferansla katılması bekleniyor.

Yuvarlak masa toplantıları yapılacak

Toplantıda liderler öğlen bir araya gelecek. Ardından yuvarlak masa toplantıları yapılacak. Yuvarlak masa toplantılarının barış ve güvenlik, enerji ve iklim, ekonomik durum, göç ve ulaşım başlıklarında düzenlenmesi planlanıyor.

AA'nın haberine göre, liderlerin ikili görüşmeler yapması, toplantılar ve görüşmelerin ardından akşam yemeğiyle kapanış toplantısı yapılması öngörülüyor. İlk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayımlanması veya resmi kararlar alınması beklenmiyor.