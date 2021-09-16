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    Avrupa yapılanmasında görevli 2 PKK'lı Norveç Meclisi’ne girdi

    Eli kanlı terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanmasından Seher Aydar ve Mani Hüseyni, Norveç Parlamentosu'nda görev aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 18:10
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    Avrupa yapılanmasında görevli 2 PKK'lı Norveç Meclisi’ne girdi

    Avrupa, hain terör örgütü PKK ve uzantılarını Türkiye'nin güney sınırında eğitim ve ekipman başta olmak üzere birçok destekle ayakta tutmaya çalışıyor.

    Avrupalılar, sahada verdikleri maddi desteği, kendi kıtalarında ise örgüte siyasi meşrutiyet alanı açmaya çalışarak veriyor.

    Bunun son örneği Norveç'te yaşandı.

    PKK'LILAR NORVEÇ PARLAMENTOSU'NDA

    TRT'nin haberine göre, PKK'nın Avrupa yapılanmasında görevli Seher Aydar ve Mani Hüseyni adlı iki terörist, Norveç Meclisi’ne girdi.

    İki PKK'lının, örgütün aktif isimleri arasında olduğu, bu isimlerin sözde sivil toplum faaliyetleri adı altında örgüte hizmet ettikleri biliniyor.

    Avrupa yapılanmasında görevli 2 PKK lı Norveç Meclisi’ne girdi #1

    ÖRGÜTE FİNANSMAN SAĞLAYAN TERÖRİST

    Aydar, örgütün Norveç'teki kilit isimlerinden.

    Oslo'da örgütün "dayanışma merkezi" adı altında kurduğu yapılanmanın başında bulunuyor.

    Dahası, ülkedeki örgüt bağlantılı çoğu oluşumda Seher Aydar ismi geçiyor.

    32 yaşındaki Aydar, sözde sivil toplum oluşumları üzerinden terör örgütüne finansman sağlıyor. Hatta, örgütün medya yüzlerinin başında geliyor. Aydar, ülkedeki siyasi partilerden Kızıl Parti'nin de gençlik kolları başkanı.

    Avrupa yapılanmasında görevli 2 PKK lı Norveç Meclisi’ne girdi #2

    KAMIŞLI DOĞUMLU

    33 yaşındaki Mani Hüseyni, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kamışlı doğumlu.

    Norveç'ten önce ailesi ile İsveç'te yaşayan Hüseyni, İşçi Partisi'nden parlamentoya girdi. Mani Hüseyni, örgüt toplantılarına sıkça katılan bir isim olarak biliniyor.

    Avrupa yapılanmasında görevli 2 PKK lı Norveç Meclisi’ne girdi #3

    Avrupa yapılanmasında görevli 2 PKK lı Norveç Meclisi’ne girdi #4

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