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    AB, elektrik piyasasına müdahale etmeye hazırlanıyor

    Avrupa Birliği (AB), hızla artan fiyatlara karşı elektrik piyasasına acil müdahalede bulunmayı planlıyor.
    • 29.08.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 17:02
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    AB, elektrik piyasasına müdahale etmeye hazırlanıyor

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Slovenya'daki Bled Stratejik Forumu'nda Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin konuştu.

    Von der leyen, Avrupa'da Rus fosil yakıtları döneminin sona erdiğini ve enerji şantajından kurtularak küresel kuralları daha güçlü savunacaklarını söyledi.

    "Acil durum müdahalesine hazırız"

    Elektrik piyasasının farklı koşular ve amaçlar için geliştirildiğini anımsatan von der Leyen, ​​​​​​​Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirdi.

    "Yeni bir piyasa modeline ihtiyacımız var"

    Von der leyen, "Şu anda bir acil müdahale ve elektrik piyasasının yapısal reformu üzerinde çalışıyoruz. Elektrik için gerçekten işleyen ve bizi tekrar dengeye getirecek yeni bir piyasa modeline ihtiyacımız var." diye konuştu.

    AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere 9 Eylül'de olağanüstü toplantı yapacak.

    AB, elektrik piyasasına müdahale etmeye hazırlanıyor #1

    Ortak tutum belirlenmeye çalışılıyor

    Bazı AB üyesi ülkeler doğalgazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor. AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.​​​​​​​

    AA'nın haberine göre, mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen doğal gaz santrallerince belirleniyor. Doğalgaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş bu piyasanın da dengesini bozdu.

    AB, elektrik piyasasına müdahale etmeye hazırlanıyor #2

    AB, elektrik piyasasına müdahale etmeye hazırlanıyor #3


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