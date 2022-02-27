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    Almanya, hava sahasını Rusya'ya kapatacak

    Alman hükümetinin Rusya'ya hava sahasını kapatmaya hazırlandığı açıklandı.
    • AA
    • 27.02.2022 - 05:54
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    Almanya, hava sahasını Rusya'ya kapatacak

    Almanya Ulaştırma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Federal Bakan Volker Wissing Alman hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını destekliyor ve bunun için her şeyin hazırlanmasını emretti." ifadesine yer verdi.

    Öte yandan Alman ARD kanalında Avrupa Birliğinin (AB) de hava sahasını Rusya'ya kapatacağı iddiasında bulunuldu.

    ARD'nin başkent muhabiri Matthias Deiss güvenilir bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, AB'nin hava sahasını Rusya'ya kapatacağını belirtti.

    LUFTHANSA UÇAĞI GERİ DÖNDÜ

    "Flightradar24" uçak izleme sitesinden alınan verilere göre Lufthansa'nın Frankfurt'tan Tokyo'ya giden uçağı ile Münih'ten Seul'e giden diğer başka bir uçak Rus hava sahasından geri döndü.

    AB ülkelerinden Polonya, Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya daha önce hava sahalarını Rusya'ya kapatmıştı.


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