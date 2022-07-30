Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
426.534
-0.37%
BTXN Coin
10.30
-1.81%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C

    Almanya karanlığa gömüldü

    Rusya'nın gaz akışını kısmasının ardından Almanya'da yeni bir tasarruf dönemine girildi. Kamu binaları ve tarihi anıtların ışıklandırılması durduruldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya karanlığa gömüldü

    Almanya, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı aldığı tavır nedeniyle zor günler geçirmeye başladı.

    Rusya'nın Almanya'ya doğalgaz akışını adım adım kesmesiyle birlikte büyük enerji krizi patlak verdi.

    Klima ve fanlı ısıtıcı yasak

    Ülkenin kuzeyindeki Hannover'de klimalar ve fanlı ısıtıcılar yasaklandı.

    Belediye başkanlığı ve diğer kamu binalarının gece saatlerinde ışıklandırılmasına son verildi.

    Berlin'de ışıklar söndürüldü

    Almanya'nın başkenti Berlin'de de benzer tedbirler alındı.

    200 turistik binanın ışıklandırılmasına son verildi.

    Karanlığa gömülen Berlin'de havuzların da artık iki derece daha soğuk olması gerektiğine karar verildi.

    Berlin Eyaleti Çevre Tüketici ve İklimi Koruma Bakanı Bettina Jarasch, "Berlin'de sorumlu olduğumuz binaları artık ışıklandırmayacağız" açıklamasını yaptı.

    Almanya'da ışıklandırması durdurulan yapılar şöyle sıralanıyor:

    Zafer Anıtı, Devlet Operası, Berlin Katedrali, Berlin Belediye Binası, Yahudi Müzesi, Charlottenburg Sarayı, St. Nikolai ve St. Marien kiliseleri ve heykeller.

    Almanya karanlığa gömüldü #1

    Yüzme havuzları, trafik ışıkları kapatıldı

    Tasarruf tedbirleri bunlarla da sınırlı değil.

    Nürnberg'de belediyeye ait yüzme havuzları için kapatma kararı alındı.

    Weimar'da ise sokak aydınlatmalarının daha geç açılacağının duyurusu yapıldı.

    Augsburg'da da ilginç bir tedbir alındı: Trafik ışıklarının kapatıldı.

    Almanya karanlığa gömüldü #2

    Almanya karanlığa gömüldü #3

    Almanya karanlığa gömüldü #4


    İlginizi Çekebilir

    Karavaev attığı gol sonrası neden ağladığını açıkladı
    Futbol

    Karavaev attığı gol sonrası neden ağladığını açıkladı

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    '1998'den önce doğanlar hepatit testi yaptırmalı'
    Sağlık

    "1998'den önce doğanlar hepatit testi yaptırmalı"

    Görüş Bildir