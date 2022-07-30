Almanya karanlığa gömüldü

Rusya'nın gaz akışını kısmasının ardından Almanya'da yeni bir tasarruf dönemine girildi. Kamu binaları ve tarihi anıtların ışıklandırılması durduruldu.

Almanya, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı aldığı tavır nedeniyle zor günler geçirmeye başladı.

Rusya'nın Almanya'ya doğalgaz akışını adım adım kesmesiyle birlikte büyük enerji krizi patlak verdi.

Klima ve fanlı ısıtıcı yasak

Ülkenin kuzeyindeki Hannover'de klimalar ve fanlı ısıtıcılar yasaklandı.

Belediye başkanlığı ve diğer kamu binalarının gece saatlerinde ışıklandırılmasına son verildi.

Berlin'de ışıklar söndürüldü

Almanya'nın başkenti Berlin'de de benzer tedbirler alındı.

200 turistik binanın ışıklandırılmasına son verildi.

Karanlığa gömülen Berlin'de havuzların da artık iki derece daha soğuk olması gerektiğine karar verildi.

Berlin Eyaleti Çevre Tüketici ve İklimi Koruma Bakanı Bettina Jarasch, "Berlin'de sorumlu olduğumuz binaları artık ışıklandırmayacağız" açıklamasını yaptı.

Almanya'da ışıklandırması durdurulan yapılar şöyle sıralanıyor:

Zafer Anıtı, Devlet Operası, Berlin Katedrali, Berlin Belediye Binası, Yahudi Müzesi, Charlottenburg Sarayı, St. Nikolai ve St. Marien kiliseleri ve heykeller.

Yüzme havuzları, trafik ışıkları kapatıldı

Tasarruf tedbirleri bunlarla da sınırlı değil.

Nürnberg'de belediyeye ait yüzme havuzları için kapatma kararı alındı.

Weimar'da ise sokak aydınlatmalarının daha geç açılacağının duyurusu yapıldı.

Augsburg'da da ilginç bir tedbir alındı: Trafik ışıklarının kapatıldı.