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    Almanya'da aşı olanlara muafiyet verildi

    Alman hükümeti, koronavirüs aşısı olanlarla hastalığı atlatıp iyileşenlere temel haklarının iadesini öngören kararnameyi kabul etti.
    • AA
    • 10.05.2021 - 15:36
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 16:07
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    Almanya'da aşı olanlara muafiyet verildi

    Almanya Bakanlar Kurulu, ikinci doz aşıyı olanlar ve iyileşenler için koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde karar aldı.

    Kararın Federal Meclis (Bundestag) ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından başkent Berlin'de bazı tedbirler gevşetildi.

    Vatandaşlar, muhafiyet kapsamında alışveriş merkezlerine ve mağazalara test olmadan girebilirken, zorunlu olan sosyal mesafe ve maske kuralına uydukları görüldü.

    HEKİMLER KARŞI ÇIKTI

    İlgili kararnamenin özünü, aşı olan ya da hastalığı atlatıp iyileşen kişilerin gelecekte temas, sokağa çıkma gibi kısıtlamalardan muaf olması oluşturuyor. Hekimler ise bu karara karşı çıkıyor.

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