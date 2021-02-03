Almanya'da camiye PKK saldırısı

Almanya'nın Dresden kentindeki caminin duvarı, PKK/YPG terör örgütü yandaşlarınca sloganlar yazılarak örgüt renkleriyle boyandı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camii'ne gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan boyalı saldırı, sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edilip önce cami yönetimine haber verildi, ardından olay polise intikal ettirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Almanya'nın Dresden kentindeki Hühndorfer Caddesi üzerinde bulunan ve aynı anda 300 kişinin ibadet edebildiği camide incelemede bulunan polis, tutanak tutarak soruşturma başlattı.

BOMBALI SALDIRI YAPILMIŞTI

DİTİB Dresden Fatih Camii'ne 2016 yılında bombalı saldırı yapılmış, saldırgan olduğu tespit edilen Nino K'ye 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Camiye geçen yıl düzenlenen saldırıda ise camları kırılmış ve maddi zarar verilmişti.