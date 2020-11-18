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    Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi

    Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi

    Almanya'nın bazı kentlerinde hükümetin uyguladığı koronavirüs önlemleri protesto edilirken, Berlin'de polis göstericilere sert müdahalede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 15:45
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 16:26
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    Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen gösteride maske takmayan ve salgın kurallarına uymayan göstericilere polis önce dağılın uyarısı yaptı, direnen yaklaşık bin kişilik gruba tazyikli suyla müdahale etti.

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Gösteriye katılan grubun kendileri için ayrılan yürüyüş güzergahının dışına çıkmasıyla polisle arbede çıktı, bazı göstericiler gözaltına alındı.

    Polisin sert müdahalesinin ardından göstericilerden bazılarının yaralandığı belirtildi.

    Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi ViDEO

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