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    Almanya’da koronavirüs yasaklarına partili protesto

    Almanya'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan gece kulübü ve disko sahipleri, parti tadında bir protesto gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 01.06.2020 - 01:45
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    Almanya’da koronavirüs yasaklarına partili protesto

    Almanya’da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar gevşetilmeye devam ederken, bazı işletmeler ise hala kapalı tutuluyor.

    KANALDA PARTİLİ PROTESTO

    Başkent Berlin’de salgın nedeniyle aylardır kapalı tutulan gece kulübü ve diskoların işletmecileri Landwehrkanal’da 'partili' protesto düzenledi.

    Almanya’da koronavirüs yasaklarına partili protesto

    BOT, KANO VE TEKNELERİN ÜZERİNDE

    Eylemciler bot, kano, tekne ve sal ile kanal üzerinde bir araya geldi. Eylemciler, polisten izin alarak eylemi düzenlediklerini aktarırken, tahmin edilen üzerinde kişinin eyleme destek verdiğini açıkladılar.

    Eylemciler, onlarca su aracı ile kanalı kapatırken, kanalın her iki tarafında ise yüzlerce kişi toplandı.

    MÜZİK VE DANS EŞLİĞİNDE PROTESTO

    Yapılan protesto eylemden çok bir parti havasında geçerken, müzik ve dans eşliğinde devam etti. Eylemciler, kendilerine izin verilen sürenin ardından olaysız bir şekilde dağılarak, eyleme son verdi.

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