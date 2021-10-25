Bavyera eyaletinde 100 katılımcının er aldığı sakal-bıyık yarışması düzenlendi.

Hedefleri, "Dali tarzı bıyık", berber stili sakal", "imparartor bıyığı" gibi kategorilerde birincilik olan yarışmacılardan bazıları bıyığını yağlarken, bazıları da saç kurutma makinasıyla sakalına şekil verdi.

JURİ, SEÇİM YAPMAKTA ZORLANDI

Bavyera'daki sakal-bıyık yarışmasında jüri seçim yapmakta bir hayli zorlandı.

Almanya'da sakal ve bıyık yarışması - Video

PARLAK, DÜZENLİ VE ŞEKİLLİ SAKAL-BIYIKLAR ÖNE ÇIKTI

Parlak görünen, düzenli tarandığı belli olan ve şekliyle dikkati çeken sakal ve bıyıklar yarışmada öne çıktı.

Yarışmada en çok ilgi gören ismi ise Ralph Shchluz oldu. Yarışmaların ardından tüm yarışmacılar toplu fotoğraf çektirdi.