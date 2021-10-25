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    Almanya'da sakal ve bıyık yarışması

    Bavyera eyaletinde 100 katılımcının er aldığı sakal-bıyık yarışması düzenlendi.
    • REUTERS
    • 25.10.2021 - 02:21
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    Almanya'da sakal ve bıyık yarışması

    Hedefleri, "Dali tarzı bıyık", berber stili sakal", "imparartor bıyığı" gibi kategorilerde birincilik olan yarışmacılardan bazıları bıyığını yağlarken, bazıları da saç kurutma makinasıyla sakalına şekil verdi.

    JURİ, SEÇİM YAPMAKTA ZORLANDI

    Bavyera'daki sakal-bıyık yarışmasında jüri seçim yapmakta bir hayli zorlandı.

    Almanya'da sakal ve bıyık yarışması - Video

    PARLAK, DÜZENLİ VE ŞEKİLLİ SAKAL-BIYIKLAR ÖNE ÇIKTI

    Parlak görünen, düzenli tarandığı belli olan ve şekliyle dikkati çeken sakal ve bıyıklar yarışmada öne çıktı.

    Almanya da sakal ve bıyık yarışması #1

    Yarışmada en çok ilgi gören ismi ise Ralph Shchluz oldu. Yarışmaların ardından tüm yarışmacılar toplu fotoğraf çektirdi.

    Almanya da sakal ve bıyık yarışması #2

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