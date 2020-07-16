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    Almanya'da tırın soğuk hava dorsesinden 31 göçmen çıktı

    Almanya'da Türkiye plakalı bir tırda donmaktan son anda kurtarılan çoğunluğu Türk vatandaşı olduğu belirtilen, 31 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 16.07.2020 - 02:37
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    Almanya'da tırın soğuk hava dorsesinden 31 göçmen çıktı

     

    Alman Federal Polisi, söz konusu tırın A 17 otoyolunda yapılan denetimlerde yakalandığını açıkladı. Federal Polis tarafından yapılan açıklamada, kaçak göçmenleri taşıyan TIR'ın salı akşamı Çekya ile sınır bölgesinde, Dresden yönünde ilerlerken durdurulduğu kaydedildi.

    MEYVE KASALARININ ÜZERİNDE BULUNDULAR

    TIR'ın soğuk hava dorsesinde, dizilmiş kavun ve meyve kutuları olduğu, kaçak göçmenlerin, bunların üzerine uzanmış halde bulundukları belirtildi. Alman Federal Polisi yetkilisi Martin Ebermann, tırın soğuk hava dorsesinde, kutuların en üstünde dar bir alanda buldukları kaçak göçmenlerin neredeyse donma noktasına geldiklerini, 5'inin hafif sağlık sorunları yaşadığını, diğerlerinin ise durumlarının daha iyi olduğunu açıkladı.

    Almanya'da tırın soğuk hava dorsesinden 31 göçmen çıktı #1

    24'Ü TÜRK VATANDAŞI

    Alman basınında yer alan bilgiye göre 18 ila 47 yaşları arasında, tamamı erkek olan kaçak göçmenlerin 24'ü Türk vatandaşı. Aralarında üç Suriyeli, üç İranlı ve bir de Iraklı bulunuyor. Tırın Türk vatandaşı olan 57 yaşındaki şöförü, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınırken, yakın bir zamanda hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

    Almanya'da tırın soğuk hava dorsesinden 31 göçmen çıktı #2

    Almanya'da tırın soğuk hava dorsesinden 31 göçmen çıktı #3

    Almanya'da tırın soğuk hava dorsesinden 31 göçmen çıktı #4

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