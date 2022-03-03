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    Almanya'da Türk anne ve 3 çocuğu, yangında can verdi

    Karlsruhe kenti yakınlarındaki Kraichtal beldesinde, müstakil bir evde çıkan yangında 41 yaşındaki Türk anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetti.
    • AA
    • 03.03.2022 - 04:12
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    Almanya'da Türk anne ve 3 çocuğu, yangında can verdi

    Alman polisinin yaptığı açıklamada, dün yerel saatle 13.10'da görgü tanıklarının duyduğu yüksek sesli patlamanın ardından çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

    ANNE İLE 3 ÇOCUĞU ÖLÜ BULUNDU

    Alarma geçen itfaiye ekipleri, çatısı yanan evdeki yangını kontrol altına aldı ancak yapılan incelemede evde bulunan anne ile ikisi 6, biri ise 8 yaşında olan üç çocuğu ölü buldu.

    Almanya da Türk anne ve 3 çocuğu, yangında can verdi #1

    BAŞKONSOLOS OLAY YERİNE GİTTİ

    Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, yangın sonrası olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve çok yönlü soruşturulan olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

    Almanya da Türk anne ve 3 çocuğu, yangında can verdi #2

    Almanya da Türk anne ve 3 çocuğu, yangında can verdi #3


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