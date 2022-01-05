Euro
15.1262
-0.17%
Dolar
13.4097
0.02%
Altın
782.5930
0.01%
Borsa
1,963.59
1.92%
Bitcoin
624.052
1.54%
BTXN Coin
33.80
0.65%
10ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 10 C

    Almanya'da Türk işletmeciye ait büfeye saldırı

    Dortmund kentinde bir Türk vatandaşına ait büfe kundaklandı.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 00:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da Türk işletmeciye ait büfeye saldırı

    Almanya'da yaşayan Türklere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi.

    Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Dortmund şehrinde bir Türk'e patates büfesi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Gece yarısı meydana gelen kundaklama olayında ölen veya yaralanan olmazken, büfede 35 bin Euro tutarında maddi hasar meydana geldi.

    BÜFE TAMAMEN YANDI

    Dortmund İtfaiye Sözcüsü Andreas Pisarski, gece yarısı polisten gelen çağrı ile olay yerine gittiklerini, olay yerine vardıklarında büfenin tamamen yandığını belirtti. Pisarski, yangının evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerinin saatlerce süren soğutma çalışması yaptığını söyledi.

    BÜFENİN SAHİBİ TÜRK VATANDAŞI

    Dortmund polisi ise büfe sahibinin adını Tamer Gökmen olarak açıklarken, Gökmen'in iki yıl önce satın aldığı büfenin bakımını yaptıktan sonra satışa başladığını belirtti ve olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığını duyurdu.

    Almanya da Türk işletmeciye ait büfeye saldırı #1


    Görüş Bildir