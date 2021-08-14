- Haberler
- Avrupa Haberleri
- Almanya'dan aşısız yolculara karantina şartı
Almanya'dan aşısız yolculara karantina şartı
Almanya; Türkiye, ABD ve İsrail'den gelen aşısız yolcuların en az beş gün karantinaya alacak.
- AA
- 14.08.2021 - 00:14
Bu ülkelerden Almanya'ya giden yolcuların, hastalığı geçirdiğine veya aşı olduğuna ilişkin belgesi olması durumunda karantina tedbiri uygulanmayacak.
10 GÜN KARANTİNA ŞARTI
Almanya'ya bu ülkelerden girenler, aşı olduklarına veya koronavirüs geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunamazlarsa 10 gün karantinada kalacak.
Aşı olmayan Türk yolculara karantina zorunluluğu 17 Ağustos'ta başlayacak.