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    Avrupa Parlamentosu, Yunanistan'la birlikte göçmenleri geri iten Frontex'in bütçesini onaylamadı

    Avrupa Parlamentosu, Yunanistan'la birlikte göçmenleri geri iten Frontex'in bütçesini onaylamadı

    Yunanistan'ın göçmenleri geri itmesinde rol oynayan ve kayıtsız lobicilerle görüşmeler yapan Frontex, Avrupa Bİrliği'nden bütçe alamadı.
    • AA
    • 24.03.2021 - 00:19
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 02:11
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    AP Bütçe Kontrol Komitesi'nden yapılan açıklamada, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) dışındaki bütün AB kurum ve kuruluşlarının 2019 yılı bütçe uygulamalarının 22 "evet", 3 "hayır" ve 5 "çekimser" oyla ibra edildiği bildirildi.

    Açıklamada, Frontex’in bütçesinin aklanması için kurumun öncelikle çeşitli konuları açıklığa kavuşturması gerektiğine işaret edildi.

    FRONTEX'TE İNSAN HAKLARI İHLALİ

    Frontex'in çalışmalarında temel insan haklarının ihlal edilip edilmediğini gözlemleyecek görevlilerinin işe alınmasında geciktiğine işaret edilen açıklamada, kurumda özellikle yönetici seviyesinde cinsiyet dengesizliği olduğu kaydedildi.

    Avrupa Parlamentosu, Yunanistan la birlikte göçmenleri geri iten Frontex in bütçesini onaylamadı #1

    KURUMDA TACİZ VAKALARI VAR

    Açıklamada, Frontex yöneticilerinin AB içinde lobi faaliyetinde bulunmak için gereken şeffaflık sicilinde kaydı olmayan çeşitli şirket temsilcileriyle görüştüklerinin ortaya çıktığı ve kurumda taciz vakaları bildirildiği ifade edildi.

    YUNANİSTANLA BİR OLUP GÖÇMENLERİ GERİ İTTİLER

    Frontex'in temel hakları ihlal ederek göçmenleri geri itmelere suç ortağı olduğu yönündeki iddiaları açıklığa kavuşturması gerektiğine işaret edilen açıklamada, bu konuda parlamentonun kurduğu inceleme grubuna daha fazla açıklama yapması gerektiği belirtildi.

    AB'nin kurduğu Frontex, göçmenleri geri iten Yunanistan'a destek oldu-Video

    Bütçe ibra kararı bu aşamadan sonra nisanda AP Genel Kurulu'nda oylanacak.

    Frontex'in bu konularla ilgili detaylı ve tatmin edici açıklama yapması ve uygulamalarını düzeltmesi gerekiyor.

    AB’nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP görev alanına giriyor.

    Avrupa Parlamentosu, Yunanistan la birlikte göçmenleri geri iten Frontex in bütçesini onaylamadı #2

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