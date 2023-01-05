Avrupa'da yağmayan kar yağışı sonucu kayak merkezleri kapatıldı

Avrupa ülkelerinde ocak ayı sıcaklık rekorları kırılırken Fransa ve İsviçre’deki bazı kayak merkezleri, beklenen kar yağışının olmaması sonucu kapatıldı.

Avrupa kıtasında 2023 yılının ilk günlerinde sıcak hava dalgası etkili oluyor.

Avrupa’daki en az 8 ülkede, yeni yılın ilk gününde ocak ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

İklim bilimci Maximiliano Herrera tarafından toplanan verilere göre Polonya, Danimarka, Çekya, Hollanda, Belarus, Litvanya ve Letonya’da ocak ayında rekor sıcaklıklar kaydedildi. Herrera, "Bunu Avrupa tarihinin en ekstrem olayı olarak kabul edebiliriz." ifadesini kullandı.

Ortalama sıcaklık 19 derece

Polonya’nın başkenti Varşova’da sıcaklık 1 Ocak’ta 18.9 santigrat olarak ölçüldü. Çekya’nın Javornik kasabasında ise termometreler, 19.6 santigrat dereceyi gösterdi.

Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı 19 santigrat derecede seyrederken, bu seviyeye genellikle ilkbahar aylarında ulaşılıyor. Belarus’un Vysokaje şehrinde ise hava sıcaklığı 1 Ocak’ta 16.4 santigrat dereceye çıktı.

Karlı manzaralarıyla tanınan İsviçre ise yıla 20 santigrat dereceyle başladı. İspanya’nın Bilbao kentinde de termometreler 25.1 santigrat dereceyi gördü. İspanya’nın kuzeyinde ve Fransa’nın güneyinde de şu anda yaz havası yaşanıyor.

Kayak merkezlerinde kar yok

Mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Avrupa’da kayak sezonu da açılamadı.

Alpler’in kuzeyinde ve Fransa’daki Pirene Dağı'ndaki kayak merkezleri, yaklaşık 1 ay önce açıldıktan sonra yükselen sıcaklıklar nedeniyle kapanmak zorunda kaldı.

Fransa’nın Andorra sınırına yakın bir noktada bulunan Axe 3 Domaines kayak merkezi tamamen kapatılırken, kayak sporları destinasyonundan önemli bir yere sahip olan Portes de Soleil bölgesindeki Le Gets ve Morzine’de şu anda yalnızca ikişer pist açık kaldı. İsviçre’de de Splügen bölgesindeki kayak merkezi, "yüksek sıcaklıklar" nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.

Suni kar makinesi kullanıldı

En yüksek rakımlardaki tatil köyleri açık kalırken, suni kar için kar makinesi kullanıldı.

Hafta sonu Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan İsviçre’nin tatil beldesi Adelboden’de ise etkinliğin tamamının suni kar üzerinde düzenleneceği öğrenildi.