Avrupa'nın korona risk haritasında her yer kırmızıya boyandı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, koronavirüs seyahat haritasının son güncellemesinde tüm Avrupa'yı koyu kırmızı renge boyayarak kıtanın çok yüksek enfeksiyon riski altına olduğunu bildirdi.

Avrupa ülkeleri, Omicron varyantı hzıla yayılırken normalleşme adımlarını devam ettirmekte ısrarlı. Bunun nedeni olarak da Omicron'un daha hafif seyretmesi olarak görülüyor.

Bu da Avrupa genelinde vaka sayılarını kısa sürede büyük oranda artırdı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin her perşembe güncellediği haritasına göre, koyu kırmızı çok yüksek riskli, kırmızı yüksek, turuncu orta düzeyde, yeşil ise düşük düzeyli enfeksiyon riskli ülkeleri simgeliyor. AB üyesi ülkeler, bu renk kodlarına göre seyahat tedbirleri alıyor.

TÜM AB ÜLKELERİ KOYU KIRMIZI

Dün yayınlanan haritada Avrupa'daki tüm ülkelerin koyu kırmızı renkte olduğu görüldü.

Haritadaki duruma ilişkin yayınlanan raporda, son beş haftadır vaka sayılarının çok yüksek oranda arttığı, buna rağmen ölüm oranlarının stabil seyrettiği belirtildi.

EN ÇOK VAKA 50 YAŞ ALTINDA

En çok vakanın 50 yaşın altındakilerde görüldüğü ifade edilirken vaka bildirim ve ölüm oranlarının gelecek iki hafta içinde artmasının beklendiği aktarıldı.

BAZI ÜLKELERDE OMICRON VE DELTA ORTAK DOLAŞIMDA

Omicron ve Delta varyantlarının bazı ülkelerde ortak dolaşımda olduğu, Omicron'un hızla yayılmaya devam ettiği ve Avrupa ülkelerinin Omicron dalgasının farklı aşamalarında olduğu kaydedildi.

HAFİF GEÇEN OMICRON NEDENİYLE TEDBİRLER KALDIRILIYOR

Avrupa ülkeleri, vaka sayılarındaki artışa rağmen Omicron'un hafif semptomlarla atlatılması ve yüksek aşılama oranları nedeniyle salgın tedbirlerini birbirine ardına sonlandırıyor.

AVRUPA'DA AŞILAMA RAKAMLARI

Avrupa'da yetişkinlerin yüzde 81'i, tüm nüfusun yüzde 70'i tam aşılanmış, yetişkinlerin yüzde 52'si, tüm nüfusun yüzde 42'si takviye dozu da almış durumda.