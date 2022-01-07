Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
592.935
-1.45%
BTXN Coin
33.83
3.58%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Avusturya Başbakanı Nehammer koronavirüse yakalandı

    Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in rutin olarak yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
    • AA
    • 07.01.2022 - 23:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avusturya Başbakanı Nehammer koronavirüse yakalandı

    Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan'ın tatil dönüşü yaptırdığı testin negatif çıktığı, büyük olasılıkla ülkeye geldikten sonra virüse yakalandığı kaydedildi.

    2 TEST DAHA YAPTIRINCA KESİNLEŞTİ

    Açıklamada, Nehammer’in düzenli olarak test yaptırdığı, dünkü testin sonucunun pozitif çıkması üzerine, iki test daha yaptırdığı ve bu testler sonucunda virüse yakalandığının kesinleştiği belirtildi.

    Avusturya Başbakanı Nehammer koronavirüse yakalandı #1

    AİLE ÜYELERİ NEGATİF

    Başbakan’ın ev karantinasında olduğu kaydedilen açıklamada, aile üyelerine yapılan testlerin ise negatif çıktığı ifade edildi.

    AŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

    Açıklamada, Nehammer’in ifadelerine de yer verildi. Başbakan, kendisinin iyi olduğunu, kaygılanacak bir durumun bulunmadığını belirterek, bu vesileyle vatandaşlara bir kez daha aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

    Hatırlatma aşısı dahil 3 aşı yaptıran Başbakan Nehammer, dün beraberindeki heyetle düzenlenen basın toplantısında Omicron varyantı nedeniyle alınan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaşmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir