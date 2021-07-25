Belçika'nın güneydoğusundaki Namur ve Dinant gibi kentlerde bir kez daha su baskınları meydana geldi.

Belçika, 37 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinden 10 gün sonra yine su baskınlarını yaşadı.

SOKAKLAR VE EVLER SULAR ALTINDA

Gün içindeki aşırı yağış nedeniyle akşam saatlerinde Namur kentinde bazı sokaklarda su baskınları meydana geldi. Birçok evin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Belçika'da 10 gün sonra yeniden sel felaketi-Video

SELE KAPILAN ARAÇLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medyada bölgede yaşayanların paylaştığı görüntülerde Dinant'ta bazı araçların sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü.

YOLLAR KAPANDI, EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Sel nedeniyle bölgede bazı yolların kapandığı, bir istinat duvarının yıkılması nedeniyle çok sayıda evin boşaltıldığı bildirildi.

CAN KAYBI HAKKINDA BİLGİ YOK

Selin neden olduğu tahribat ve can kaybı olup olmadığı konusunda henüz net bilgi bulunmuyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR SÜRECEK

Meteoroloji yetkilileri, gün içinde aşırı yağış olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

10 GÜN ÖNCE 37 KİŞİ, SELDE HAYATINI KAYBETTİ

Belçika'nın doğusunda 10 gün önce meydana gelen sellerde 37 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca ev çökmüş, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti.