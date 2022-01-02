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    Belçika'da binada patlama: 4 ölü

    Belçika'nın Hollanda sınırı yakınındaki Turhout kasabasında cuma sabahı bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 02.01.2022 - 03:08
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    Belçika'da binada patlama: 4 ölü

    Turnhout Belediye Başkanı Paul Van Miert, patlama nedeniyle duvarları yıkılan binanın enkazındaki arama çalışmalarının sona erdiğini, 4 kişinin öldüğünü söyledi.

    Daha önce kendilerinden haber alınamayan 8 kişiden bazılarının patlama sırasında evlerinde olmadığı belirlendi. Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

    Belçika da binada patlama: 4 ölü #1

    BİR KADIN ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

    Patlamada enkaz altında kalan bir kadının da sağ olarak çıkarıldığı açıklandı. Yaralanan bir kişinin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

    Belçika da binada patlama: 4 ölü #2

    Turnhout kasabasında cuma sabahı sosyal konut olarak kullanılan apartmanda doğal gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. 4 katlı binanın en üst katındaki patlamada iki katın duvarları yıkılmıştı.

    Belçika da binada patlama: 4 ölü #3

    Belçika da binada patlama: 4 ölü #4

    Belçika da binada patlama: 4 ölü #5


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