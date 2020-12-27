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    Belçika'da Noel Baba bakımevine korona bulaştırdı: 18 ölü

    Belçika'da yaşlıların kaldığı bakımevine moral için düzenlenen "Noel Baba" ziyaretinin ardından koronavirüse yakalanan 18 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 27.12.2020 - 08:48
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 08:55
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    Belçika'da Noel Baba bakımevine korona bulaştırdı: 18 ölü

    Belçika'nın kuzeyindeki Mol kasabasında bulunan bakımevini aralık ayı başında Noel Baba kıyafetli bir kişinin ziyareti sonrası 121 bakımevi sakini ile 36 çalışanın hastalandığı bildirildi.

    Mol kasabasının yetkilileri, ziyaretten sonra hastalanan kişilerden bugüne kadar 18'inin hayatını kaybettiğini belirtildi.

    ÇALIŞMA YAPILIYOR

    Yetkililer, virüsün kaynağının tam olarak belirlenmesi için laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

    Mol kasabasının Belediye Başkanı Wim Caeyers, "Enfeksiyonların kaynağını belirlemek için yürütülen çalışmaların sonuçları henüz artaya çıkmadı. Şu anda kaynağın kim olduğunu bilmek mümkün değil." dedi.

    Daha önce "Noel Baba" olarak moral için yaşlıları ziyaret eden kişinin koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.

    Noel Baba

    VAKALAR ZİYARETTEN SONRA BAŞLADI

    ​​​​​​​Belçika basınındaki haberlerde, yaşlı bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlunun Noel Baba kıyafetleri giyerek beraberindeki birkaç yakınıyla bakımevi sakinlerini ziyaret ederek moral vermek istediği, ziyaretten birkaç gün sonra Kovid-19 vakalarının başladığı belirtilmişti.

    Bakımevinde vakaların artması üzerine ortaya çıkan ziyaret gününe ait fotoğraflarda birçok kişinin maskesiz olduğu görülmüştü.

    Noel Baba

    Noel Baba

    Noel Baba

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