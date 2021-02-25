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    Belçika'da ücretsiz dağıtılan maskeleri kullanmayın uyarısı

    Belçika hükümeti, geçen yaz eczaneler vasıtasıyla halka ücretsiz dağıtılan 15 milyon kumaş maskenin "sağlığa zararlı olabilecek maddeler" içerdiği gerekçesiyle önlem amaçlı kullanılmamasını istedi.
    • AA
    • 25.02.2021 - 15:34
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    Belçika'da ücretsiz dağıtılan maskeleri kullanmayın uyarısı

    Hükümetin kararı, Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün maskelerle ilgili hazırladığı raporun sızmasının ardından alındı.

    Raporda maskelerin gümüş ve titanyum dioksit nanopartikülleri içerdiği, bunların solunum sistemine zarar verebileceği ifade edildi. Hükümet raporun bilimsel bir çalışmanın ilk fazının ilk sonuçları olduğunu açıkladı.

    TEDBİR AMAÇLI KULLANMAYIN

    Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, maskelerin inceleneceğini ancak yine de tedbir amaçlı olarak kullanılmamasını istedi.

    Vandenbroucke, "Herhangi bir sağlık riski görülmemiş olsa da maskeleri eczanelerden temin edenlerin şu an için bunları kullanmamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

    Belçika da ücretsiz dağıtılan maskeleri kullanmayın uyarısı #1

    Maskelerde kullanılan titanyum dioksitin Fransa'da gıda ürünlerinde kullanımı geçen yıl yasaklanmıştı. Bilim insanlarının bazıları bu maddenin sağlığa zararlı olduğunu savunuyor.

    Titanyum dioksitin maskelerde kumaşın beyazlatılması, gümüşün ise antibakteriyel etki oluşturması amacıyla kullanıldığı belirtildi.

    Belçika da ücretsiz dağıtılan maskeleri kullanmayın uyarısı #2

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