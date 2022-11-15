Belçikalılar kendilerine liderlik yapacak birisini istiyor

Belçikalılar kendilerine liderlik yapacak birisini istiyor

Belçika'da yapılan anket, toplumun önemli kısmının karmaşık federal yapıda yetkileri dağıtan sistemin yerine siyasi gücün "tek liderde" toplanmasından yana olduğunu gösterdi.

Kamu yayın kuruluşu RTBF ile La Libre Belgique gazetesinin anketine katılanların yarısından çoğu, mevcut siyasi yönetim sisteminin değiştirilmesinden yana görüş bildirdi.

Anketi cevaplayanların yüzde 40'ı, yetkinin tek kişinin elinde toplanmasıyla Belçika'nın daha etkili yönetileceğini inandıklarını söyledi. Geçen yıl benzer bir ankette bu oran yüzde 37 olmuştu.

Gençler istiyor

Tek lider isteyenlerin özellikle gençler olduğu görüldü. 18-34 yaş grubunun yüzde 48'i bu yönde görüş bildirdi.

Mevcut federal sistemin iyi çalıştığını belirten ve devamını isteyenlerin oranı yüzde 30 olarak ölçüldü. Ankete katılanların yüzde 11,3'ü ise ülkede diktatörlük istediklerini ifade etti.

Parlamenter sistem değişsin isteği

AA'nın haberine göre; Belçikalıların yüzde 58'i, parlamenter demokrasi sistemini değiştirerek yerine başka bir demokratik sistem istediklerini söyledi.

Yüzde 12,6'lık bir oran ise şu andaki parlamenter sistemin daha otoriter bir sistemle değiştirilmesi yönünde görüş bildirdi.

Belçikalıların yüzde 54'ünden fazlası da 2024'te yapılacak genel seçim öncesinde kime oy vereceklerine henüz karar vermediklerini söyledi.

Ülkedeki federal sistemde yetkilerin önemli kısmı merkezi hükümet yerine bölgeler ve topluluklar gibi küçük yönetimlerde bulunuyor. Merkezi hükümet ise 7 siyasi partinin oluşturduğu koalisyondan oluşuyor.