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    Berlin'de ışık festivali büyüledi

    Almanya'da 17'ncisi düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan Berlin Işık Festivali, bu yıl da büyük ilgi gördü.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 06:21
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 06:58
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    Berlin'de ışık festivali büyüledi

    Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

    70 YAPI GÖRSELLERLE SÜSLENDİ

    Festival kapsamında kentteki kamu binaları, garlar, terminaller, tarihi yapılar, üniversite binaları, köprüler, bakanlıklar, müzeler, oteller, saraylar ve katedrallerden oluşan yaklaşık 70 yapı, yüksek çözünürlüklü özel projektörler sayesinde sanatsal ve görsel illüstrasyonlarla renklendirildi.

    Berlin'de ışık festivali büyüledi-Video

    SANATÇILARIN GÖRSEL ŞÖLENİ BEĞENİ TOPLADI

    Berlin Katedrali, Televizyon Kulesi, Brandenburg Kapısı, Oberbaumbrücke Köprüsü, Devlet Opera Binası, Zafer Anıtı, St. Hedwig Katedrali de ışıklandırılan objeler arasında yer aldı. Farklı sanatçıların bir yıl boyunca dijital ortamda hazırladıkları illüstrasyonların müzik eşliğinde binaların dış cephelerine yansıtılması ile görsel bir şölen oluşturuldu.

    Berlin de ışık festivali büyüledi #1

    GELECEĞİN İMAJLARI OLUŞTURULUYOR

    Berlin Belediye Başkanı Michael Müller’in himayesinde gerçekleştirilen festivalde, şirketler ve kuruluşlardan geleceğin imajlarını oluşturmaları bekleniyor.

    Sürdürülebilirlik, bilimsel keşif, dijitalleşme, e-hareketlilik, hümanizm, kültürel çeşitlilik gibi değerler ön plana çıkarılıyor.

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    FESTİVAL 12 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

    Berlinliler ve şehri ziyaret eden turistler, 12 Eylül tarihine kadar her akşam saat 20.00 ve 00.00 arasında Berlin Işık Festivali’ni ziyaret edebilecek. Festivale kolay ulaşım sağlanması için şehir içinde özel otobüs seferleri düzenleniyor.

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